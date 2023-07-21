Представитель ВВС Украины назвал российский Су-35 одним из лучших боевых самолетов

Представитель воздушных сил украинской армии Юрий Игнат заявил, что российский истребитель Су-35 — один из самых лучших самолетов. По его словам, он представляет для ВСУ наибольшую угрозу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«У них есть Су-35. Это один из самых лучших самолетов. Основной самолет, который представляет для нас угрозу,— это Су-35. Это нужно признать»,— сказал Юрий Игнат в интервью «РБК-Украина» на вопрос о том, что российская авиация может противопоставить истребителям F-16, которые Украина рассчитывает получить от Запада.

По мнению Юрия Игната, российский истребитель «технологичен и имеет серьезное вооружение». Среди достоинств самолета он назвал прицельно-навигационный комплекс и средства радиоэлектронной борьбы.

Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. Он предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, объектов инфраструктуры под защитой систем ПВО и расположенных на удалении от аэродрома базирования, а также для разведки.

Анастасия Ларина