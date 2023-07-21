«Умение выйти из зоны комфорта — это и есть путь к успеху»

Клуб КубА и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 20 июля провели очередной бизнес-завтрак. Спикером мероприятия стал креативный директор анапского курорта Miracleon Дмитрий Никифоров. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал о том, как руководил командой КВН, как создаются шутки и почему юмор должен быть актуальным, зачем он ушел работать в госструктуры и как пришел в туристический бизнес.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер бизнес-завтрака креативный директор анапского курорта Miracleon Дмитрий Никифоров

Фото: Софья Пшеничная Спикер бизнес-завтрака креативный директор анапского курорта Miracleon Дмитрий Никифоров

Фото: Софья Пшеничная

Играть в КВН Дмитрий начинал еще в школе. Команда, в которой он играл, попала в высшую лигу. Затем была создана команда, где он стал творческим руководителем. Так началась история знаменитых «Утомленных солнцем», где начинали будущие звезды КВН и Comedy Club. «Утомленные солнцем» быстро стали самой популярной командой в стране.

«Когда мы начинали, на телевидении практически не было юмористических программ. И после удачной игры в КВН мы проснулись звездами. Нашей команде принадлежит рекорд в 100 концертов за три месяца. Юмор тоже может приносить деньги»,— рассказал господин Никифоров.

По его словам, «Утомленные солнцем» стали командой, которая привнесла в КВН новую визуальную эстетику, элементы свежести, яркости и в хорошем смысле безалаберности. Они не столько играли, сколько делали шоу. Многие их шутки ушли в народ и цитируются до сих пор.

Фактор конкуренции здесь тоже присутствует. Если вы шутите неинтересно и неактуально, то вы перестаете быть популярными, сказал спикер.

Александр Москаленко — первый Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте, Алексей Пшеничный — сооснователь КубА Клуба, основатель компании «Высшая Лига», креативный директор анапского курорта Miracleon Дмитрий Никифоров

Фото: Софья Пшеничная

По словам Дмитрия Никифорова, шутку можно создать целенаправленно — как на производстве. Просчитать соперника, оценить собственные сильные и слабые стороны и посмотреть, каких шуток не хватает. Но бывают и моменты озарения, когда идеи для шуток приходят на основе собственных наблюдений.

«У нас был принцип: не смотреть, как выступают наши соперники. Нужно делать свое "на пять" и выигрывать»,— отметил Дмитрий Никифоров.

Затем Дмитрию предложили перейти на работу в госструктуры. Господин Никифоров увидел новый для себя фронт работ и возможности для роста. Вначале он возглавил департамент молодежной политики Краснодарского края. Далее руководил департаментом комплексного развития курортов и туризма региона, был директором ГУП КК «Телерадиокомпания "НТК"».

«Мне это стало интересно, было вопросом личных амбиций и самореализации. На тот момент это была стабильная, понятная работа с определенной степенью комфорта. Но степень комфорта — одна из ошибок на пути к успеху»,— прокомментировал господин Никифоров.

Гости и резиденты КубА Клуба

Фото: Софья Пшеничная

Умение выйти из зоны комфорта — это и есть путь к успеху, убежден спикер. Новым вызовом для него стало управление курортом Miracleon. Как рассказал спикер Клуба КубА, курорт представляет собой набор отелей с четко выстроенной системой внутренних стандартов. Каждый год здесь открывается по отелю. Качество и туристические потоки растут в геометрической прогрессии, а планы определены на пять лет вперед. И уже идет бронирование нового пятизвездочного отеля, который пока находится «в бетоне».

«Стоит стратегическая задача — удержать туристов внутри курорта. Раскрутить залы, построенные под ивент-индустрию, форумы, симпозиумы и другие культурные мероприятия. Приглашать для этого интересных артистов»,— рассказал Дмитрий Никифоров.

Туризм — это не только система all inclusive. Это продажа эмоций. А для Краснодарского края это еще и один из основных видов бизнеса. На туризм, наконец, обратили внимание как на градообразующую отрасль экономики региона, резюмировал спикер в завершении мероприятия.

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