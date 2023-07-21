Жительница Таганрога решила заработать на онлайн-инвестициях и потеряла 624 тыс. рублей

Женщина лишилась более 620 тыс. руб., надеясь получить прибыль от инвестиций, но перевела деньги мошенникам, сообщается на сайте ГУ МВД по Ростовской области.

Как рассказала потерпевшая 35-летняя жительница Таганрога, она нашла в сети Интернет в одном из мессенджеров группу, специализирующуюся на торговле акциями и ценными бумагами. Соблазнившись возможностью заработать, женщина решила поиграть на бирже. Она оставила в мессенджере контактны для связи, после чего ей ответил неизвестный, который представился сотрудником указанной компании и сообщил о том, что будет ее личным брокером. Также он рассказал о выгодных предложениях на фондовом рынке и предложил помощь в заработке на покупках ценных бумаг в сети Интернет.

«Брокер» заверил гражданку, что для нее уже заведен брокерский счет, после чего прислал банковские реквизиты, на которые необходимо вносить деньги для начала заработка.

Спустя несколько дней после того, как местная жительница выполнила все рекомендованные действия, ей сообщили, что игра уже приносит доход. Для убедительности потерпевшей прислали изображения монитора с суммой ее счета и различные графики. Чтобы увеличить прибыль, мошенник предложил увеличить сумму депозита. Через некоторое время после третьего пополнения, женщина решила вывести заработанные деньги, однако, это не удалось. «Брокер» перестал выходить на обратную связь, а группа компании в мессенджере была удалена. После этого женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Общая сумма ущерба составила 624 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».