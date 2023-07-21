На Дудергофских высотах откроется обновленная экотропа

В Красносельском районе Санкт-Петербурга 22 июля откроется обновленная экологическая тропа, расположенная на Дудергофских высотах.

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Как напомнили в пресс-службе Смольного, памятник природы был создан в 1992 году, протяженность маршрута составляет более 2 км, а время прохождения около 2 часов.

Возвышенность образована крупными крутосклонными холмами, в числе которых высшая точка Петербурга — Ореховая гора. Ее высота — 176 метров над уровнем моря.

Дудернгофские высоты входят в природно-заповедный фонд города, который на сегодняшний день состоит из 10 государственных природных заказников и 7 памятников природы общей площадью 9212 га, что составляет 6,4% площади Санкт-Петербурга. Большинство из них расположено в Курортном, Приморском и Петродворцовом районах города.

Ранее Ъ-СПб писал о создании в Петербурге крупнейшего в городе природного заказника «Левашовский» на территории Курортного и Выборгского районов.

Наталья Ширнина

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