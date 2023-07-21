Облачную погоду с небольшими дождями прогнозируют в Удмуртии в выходные

В Удмуртии ближайшей ночью синоптики прогнозируют местами небольшие дожди и 11-16°С. По данным Удмуртского гидрометцентра, в субботу, 22 июля, в регионе будет облачная погода, периодически будут идти небольшие и умеренные дожди, местами возможны грозы. Температура будет максимум 17-22°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

23 июля ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит 10-15°С, днем 20-25°С.

24 июля синоптики прогнозируют локальные кратковременные дожди, ливни и грозы. Температура воздуха ночью 10-15°С, днем 20-25°С.