На довыборы в Курганскую облдуму зарегистрировали четырех кандидатов

Окружная избирательная комиссия Щучанского избирательного округа зарегистрировала четырех кандидатов на дополнительных выборах депутата Курганской областной думы. Об этом сообщают в региональном избиркоме.

На довыборы от «Единой России» выдвинулся гендиректор курганской компании «МобиДик» Александр Черняк, от «Справедливой России – Патриотов – За правду» — врач-невролог Нажиба Хайрнасова. На мандат от ЛДПР претендует специалист Центра татарской культуры Зауралья Алена Ковригина. КПРФ представляет водитель отдела образования администрации Альменевского округа Михаил Деулин.

Довыборы депутата Курганской облдумы пройдут в единый день голосования 10 сентября.

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