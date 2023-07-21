Прокуратура начала проверку по факту падения ребенка в открытый колодец в Уфе

Прокуратура Кировского района Уфы начала проверку по факту падения трехлетнего мальчика в открытый колодец. Инцидент произошел вчера вечером рядом с домом №3 на улице Кувыкина, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ребенок был госпитализирован с различными травмами, угрозы его жизни нет.

«Прокуратура даст оценку должностным лицам балансодержателя и ответственным за безопасную эксплуатацию указанного колодца. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении.

В настоящее время люк закрыт.

В пресс-службе администрации Уфы пояснили, что теплокамера, в которую упал ребенок, принадлежит МУП УИС. Люк от нее был украден за три часа до происшествия.

Майя Иванова

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