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Пострадавший от конкурсного управляющего ресторан «Облака» заработал вновь

Ресторан «Облака» в Щербинках, который в начале марта по сомнительным основаниям был опечатан в ходе корпоративного конфликта участников компании-арендодателя, в июле заработал, подтвердила его руководитель Юлия Орлова.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заведение, арендующее площади у обанкротившегося ООО «Аллюр», в котором спорят учредители, стало заложником действий конкурсного управляющего. Он назначил себя директором ООО и весной вместе с судебными приставами закрыл помещение ресторана вместе с оборудованием арендатора и продуктами, сорвав намеченные в «Облаках» банкеты и празднования клиентов.

Однако в июне арбитражный суд отстранил конкурсного от управления банкротом за выявленные нарушения, в том числе попытку передать помещение ресторана в аренду аффилированным лицам.

Иван Сергеев

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