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Коммерсантъ FM
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Госдума приняла поправки о создании иностранных компаний в САР путем инкорпорации

Госдума приняла в третьем чтении поправки, которые позволят регистрировать международные компании на территории специальных административных районов (САР) путем инкорпорации, то есть создания иностранным учредителем новой компании в «русских офшорах».

Поправки были разработаны для перевода активов иностранных компаний, регистрация которых в российской юрисдикции невозможна или затруднена из-за санкций. Согласно поправкам, международные компании, созданные путем инкорпорации «русских офшорах» — в Калининградской области и Приморском крае — займут место иностранных холдинговых компаний и станут держателями различных активов, в том числе акций российских хозяйственных обществ.

Созданным путем инкорпорации компаниям будут доступны более гибкие инструменты корпоративного управления — более гибкие подходы к организации органов управления и выпуску различных категорий акций, предоставление совету директоров прав собрания акционеров, включая право вето. Учредителем может выступить иностранное юрлицо при условии, что созданной компании в течение года с даты регистрации переведут активы иностранного юрлица стоимостью не менее 800 млн руб.

Сейчас создание лица путем инкорпорации разрешено только для международных общественно полезных и личных фондов.

Подробнее — в публикации «Ъ» «К "русским офшорам" проложат новый путь».

Анастасия Ларина

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