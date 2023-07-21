На время работ по строительству теплосети изменилась схема движения по улице 50 лет Пионерии в Ижевске

В Ижевске на время проведение работ по строительству теплосети временно изменена схема движения транспорта в районе ул. 50 лет Пионерии. Как сообщает пресс-служба администрации города, она будет действовать с 8:00 21 июля до 23:00 24 июля.

В двустороннем режиме движение будет осуществляться до дома 28 по ул. 50 лет Пионерии. Проезд от дома 28 до ул. Береговой будет закрыт. На месте установлены временные дорожные знаки и ограждения с сигнальным освещением для ночного времени. Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты передвижения.

Строящаяся теплотрасса предназначена для подключения к централизованной системе теплоснабжения нового жилого комплекса на ул. 50 лет Пионерии.