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Коммерсантъ FM
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МВД начало проверку из-за поджога двух автобусов ведомства в Домодедово

В Домодедово неизвестный поджег два автобуса, принадлежащих Всероссийскому институту повышения квалификации сотрудников МВД, сообщил «МВД Медиа». Сотрудники полиции проводят проверку, о возбуждении дела не сообщается.

В ходе проверки выяснилось, что на парковку образовательной организации проник мужчина. Он поджег два автобуса ЛиАЗ, затем скрылся с места преступления. По данным Telegram-канала Shot, автобусы готовились для передачи в Департамент тыла МВД России для дальнейшего списания, они были уже без аккумуляторных батарей.

Полина Мотызлевская

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