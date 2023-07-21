Челябинская область получит 701,2 млн рублей на развитие экологического туризма

Правительство РФ выделило Челябинской области на 2024 год субсидию в 701,2 млн руб. на создание инфраструктуры для экологического туризма. Всего на эти цели семь регионов РФ получат 1,5 млрд руб., сообщается в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина.

Федеральные средства выделят на организацию новых туристических маршрутов и разработку сети экологических троп, пролегающих по особо охраняемым природным территориям. Такая работа предусмотрена в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Поручение профинансировать создание инфраструктуры для развития экотуризма дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства в январе этого года.

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