Быть на «одной волне» с потребителем

В Губахе на площадке комплекса АКМ состоялся обучающий семинар для сотрудников коммерческих служб и менеджмента компаний «Метадинеа» и «Метафракс Кемикалс». Темой семинара стал новый продукт – меламин, выпускать который «Метафракс» начал в этом году.

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В ходе образовательного дня участники узнали о технологии производства меламина, его основных характеристиках, методах контроля качества, способах использования, особенностях хранения и логистики. В качестве экспертов выступили заместитель начальника цеха меламина Сергей Сметанин и инженер-химик аналитической лаборатории комплекса АКМ Кристина Стряпунина, которые также обратили внимание коллег на особенности производства продукта на установках разного типа и характеристики, не регламентируемые технической документацией, но важные при использовании меламина.

Менеджер по качеству ООО «Метадинеа» Максим Хамидулин поделился с коллегами информацией о синтезе смол с применением меламина. С мая компания начала серийное производство меламиноформальдегидных (МФ) смол с применением губахинского меламина. Этому предшествовал ряд исследований и лабораторных испытаний, проведенных сотрудниками орехово-зуевской площадки. За это время производители МФ-смолы наработали немало знаний и опыта, которые, по мнению Максима Хамидулина, помогут менеджерам группы при общении и работе с потребителями.

– Надеюсь, эта информация поможет коллегам, занимающимся продажами меламина, МФ-смолы, стать ближе к потребителям, общаться с ними на «одной волне», понимать их требования, проблемы и предлагать решения, – отметил он.

Встреча оказалась полезной не только для менеджеров, но и для технологов. Анализ отзывов потребителей губахинского меламина, самым крупным из которых является «Метадинеа», вызвал жаркую дискуссию. «Удалось обсудить решения по улучшению качества меламина, совместно наметили план действий, пришли к необходимости корректировки программ омологации продукта для крупных потребителей», – рассказал Максим Хамидулин.

В ходе семинара участники не только узнали о технологии выпуска меламина, но и осмотрели само производство. Сергей Сметанин провел для коллег обстоятельную экскурсию по установке меламина мощностью 40 тыс. тонн в год, показал основные технологические узлы. Участники семинара побывали также на складе готовой продукции и посетили лабораторию, где познакомились с современным оборудованием для аналитического контроля качества сырья и готового продукта.

ПАО «Метафракс Кемикалс»