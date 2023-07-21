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В Павловском районе в аварии с двумя большегрузами погиб водитель рефрижератора

Водитель рефрижератора погиб при столкновении с двумя грузовыми автомобилями в Павловском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло на федеральной автодороге «Дон» (1212 км). По предварительным данным, водитель рефрижератора нарушил безопасную дистанцию и столкнулся с двумя большегрузами, съезжавшими на обочину.

«В результате ДТП водитель рефрижератора скончался на месте, один из водителей "КАМАЗа" пострадал. Личность погибшего водителя устанавливается»,— говорится в сообщении.

На участке ДТП организовано реверсивное движение.

Анастасия Донскова

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