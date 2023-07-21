Росприроднадзор вынес новое предупреждение петербуржцу, перемещающемуся на метро с удавом

Управление Росприроднадзора вынесло повторное предостережение петербуржцу, который ездит в метро с императорским удавом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В первый раз предупреждение мужчине выписали после проезда в метрополитене со змеей. Видео этой поездки опубликовали очевидцы в социальных сетях. Позже правоохранители вынесли еще одно предупреждение во время прогулки в парке 300-летия Петербурга.

По данным 78.ru, владелец удава заявил, что продал змею, а предостережения от СЗМУ Росприроднадзора не получал.

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