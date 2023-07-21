Волгоградский суд рассмотрит иск о признании Сталинградской битвы геноцидом 1 августа

В Волгоградском областном суде прошло предварительное заседание по иску прокурора региона Дениса Костенко о признании Сталинградской битвы геноцидом. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно данным картотеки инстанции, иск зарегистрировали 5 июня, его рассматривает Алевтина Курникова. Среди участников процесса указаны четверо заинтересованных лиц и заявитель.

«Заявление предъявлено по поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы ВОВ, восстановления исторической справедливости», — говорится в релизе.

На сегодняшнем заседании прокурор-начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Эльвира Джаналиева подала ходатайства о допросе свидетелей и специалистов, а также об исследовании документов.

Первое судебное заседание по указанному иску назначили на 1 августа, 14:00.

Дарья Васенина

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