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Завтра в центре Перми ограничат движение транспорта

22 июля в центре Перми ограничат движение транспорта. Это связано с выступлением на эспланаде Александра Иванова и группы «Рондо» в рамках летнего фестиваля «Город встреч».

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 23:00 21 июля до 23:00 22 июля будет временно запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением автобусов и транспортных средств, перевозящих инвалидов, на четной стороне ул. Петропавловской от ул. Попова до ул. Куйбышева и на нечетной стороне участка ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Попова. Кроме того, в случае большого скопления пешеходов 22 июля с 20:30 до 23:00 возможно закрытие движения всех видов транспорта на участке ул. Петропавловской от ул. Попова до ул. Куйбышева и на участке ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Попова.

Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

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