В первом полугодии в Башкирии выросла аварийность на дорогах

В Башкирии в первом полугодии выросла аварийность на дорогах по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Количество ДТП увеличилось на 88 случаев, составив 1,5 тыс. аварий, количество пострадавших в них увеличилось на 14 человек до 1,81 тыс. Погибли 144 человека, что на четыре меньше, чем за аналогичный период 2022 года, следует из данных пресс-службы республиканского МВД.

С участием несовершеннолетних произошло 219 ДТП, в которых погибли трое и ранены 238 подростков. Зафиксировано около 160 аварий с участием водителей с признаками опьянения, в результате которых 38 человек погибли и получили ранения различной степени тяжести 184 человека.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии планирует в текущем году отремонтировать более 1 тыс. км дорог и построить 30 км новых, привести в нормативное состояние 26 мостов.

Влада Шипилова

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