Движение по соединяющей Туву и Хакасию трассе перекрыто из-за повреждения полотна

В Республике Тыва вновь перекрыто движение по автомобильной трассе Ак-Довурак - Абаза. О введении ограничения сообщил Telegram-канал главного управления МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным спасателей, причиной перекрытия стало то, что воду реки Ак-Суг повредили проезжую часть. «Дорожными организациями ведутся восстановительные работы»,- добавили в ведомстве.

Трасса соединяет Туву с Республикой Хакасия. Летом 2023 года это уже второй случай, когда движение по ней приходится останавливать. В середине июня после сильных дождей рухнул мост. Как сообщал «Ъ-Сибирь», по предварительной оценке рабочей группы Росавтодора, ущерб дорожного хозяйства Тувы от июньских дождей и подъема воды в реках составил 248 млн руб.

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Валерий Лавский