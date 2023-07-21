«Почти в каждом матче есть явный фаворит и аутсайдер»

В пятницу матчем «Динамо»—«Краснодар» в Москве откроется новый сезон РПЛ. В этом году запланировано 18 туров. В футбол будут играть до 10 декабря, после чего российский чемпионат возьмет паузу до 1 марта 2024 года. В рамках первого тура в столице будет сыграно три встречи. Кроме упомянутого матча, болельщики смогут посмотреть противостояния «Локомотива» с «Рубином» в субботу и «Спартака» с «Оренбургом» в воскресенье. Ожидания, фавориты и, конечно, ставки букмекеров перед стартом турнира собрал воедино спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

С лидером в очередной раз все ясно — это снова «Зенит». Клуб продолжает укреплять не только основной состав, но и скамейку запасных. Потому букмекеры дают на успех команды в чемпионате очень маленькие коэффициенты. В «Лиге ставок» победу действующего чемпиона по итогам сезона можно взять за 1,35. Для сравнения, чемпионство ЦСКА идет с коэффициентом 8,5, а «Спартака» — 9.

И все же борьба за первое место будет, и так легко, как в прошлом сезоне, взять медали самый богатый клуб страны не сможет, уверен комментатор Геннадий Орлов: «Будет борьба. У нас сейчас несколько клубов, хорошие тренеры — ЦСКА, "Локомотив" солидно выглядит. И "Спартак", в конце концов, они там хотят сейчас набрать игроков. Есть с кем конкурировать. Будет борьба в каждом матче за очки, то есть у нас будет интересный чемпионат».

Любопытно, но пари на чемпионство армейцев еще совсем недавно можно было взять с коэффициентом 7. Но прямой переход Хесуса Медины от армейцев к спартаковцам цифры скорректировал. И все же, делая ставку на чемпионство того или иного клуба, не стоит забывать, что любая из команд РПЛ еще может усилиться. Хитрую и вполне легальную схему предстоящих трансферов предложил комментатор Олег Пирожков: «Может быть, они дождутся, когда в Европе на две недели раньше, чем у нас, закроется трансферное окно, какие-то футболисты останутся без клуба, поумерят свои аппетиты. И вот тогда некоторые наши клубы, например, ЦСКА, возможно, "Локомотив", посмотрят в Европу и кого-то оттуда возьмут».

Но есть клубы, которые уже укомплектованы и готовы к свершениям здесь и сейчас. Один из них — «Локомотив». Его многие считают теневым фаворитом. Коэффициент на чемпионство «Локо» серьезный. В «Лиге ставок» такой исход можно взять за 20, и находятся клиенты, которые заряжают на победу железнодорожников немаленькие суммы. Ставка в 100 тыс. руб. уже зафиксирована, и если она зайдет, то выигрыш составит 2 млн руб.

Но для того чтобы «Локомотив» боролся за чемпионство, нужно иметь ответы на ряд вопросов, которые озвучил футбольный эксперт Эдуард Мор: «Будут ли дальше прогрессировать Серегй Пиняев, Максим Глушенков? Выйдет ли на свой уровень Рифат Жемалетдинов, очень сильный футболист, после травмы? Останется ли на прежнем уровне игра Артема Дзюбы, будет ли у него та же мотивация, которая была?»

Подобные вопросы можно задавать, обсуждая любой клуб в начале сезона. Только вот этот список, когда разговор пойдет о «Динамо», похоже, будет самым длинным, по крайней мере, из московских команд. Пока динамовцы не очень активны на трансферном рынке, но зато в межсезонье бело-голубые одержали пять побед.

Перед стартовым матчем на своем поле с «Краснодаром» они, конечно, фавориты. Коэффициент на победу хозяев в «Лиге ставок» составляет 2,27, а на успех «быков» — 3,3. Правда, новый главный тренер бело-голубых Марцел Личка, который пришел из «Оренбурга», осторожен в высказываниях. Порой кажется, что он стелет соломку на тот случай, если что-то вдруг пойдет не так.

«Понятно, что то, что мы сделали за три года в "Оренбурге", невозможно сделать за четыре недели здесь, в "Динамо".

Нужно больше времени, но я уверен, что игроки, которые здесь сидят в раздевалке, достаточно умные и качественные и понимают, какие вещи я требую от них на поле»,— заявил Личка.

Каких-то сумасшедших вывесок в первом туре нет. Почти в каждом матче здесь есть явный фаворит и аутсайдер. Более или менее близкие коэффициенты только в играх «Динамо»—«Краснодар» и «Ахмат»—«Крылья Советов». По идее, больших проблем не должно возникнуть ни у ЦСКА в Екатеринбурге с «Уралом», ни у «Спартака» дома с «Оренбургом», ни уж тем более у «Зенита» в Нижнем Новгороде. Но все-таки держим в голове, что это старт сезона, а первые матчи всегда способны подкинуть нам пару-тройку неожиданностей.

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