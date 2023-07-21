В Ростовской области будет открыто движение по незавершенному участку трассы «Новороссия»

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград откроет проезд по четырем недостроенным полосам трассы Р-280 «Новороссия», ведущей в ДНР, на участке с 40 по 44 км. Решение запустить движение связано с ростом автотрафика на дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта Ростовской области

На участке с 36 по 45 км на трассе идут работы по расширению дороги с двух до четырех полос. С 40 по 44 км устройство всех четырех полос практически завершено, поэтому и решено открыть проезд по временной схеме по всем четырем полосам.

«Наша задача – максимально снизить неудобства для пользователей автодороги, где сегодня среднесуточная интенсивность потока составляет порядка 30 тыс. автомобилей в сутки. Для обеспечения безопасного проезда по участку капремонта встречные потоки будут разделены металлическим барьерным ограждением и водоналивными баками, обустроена выделенная полоса для поворота в Мержаново»,— цитирует пресс-служба и.о. директора ростовского филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Степана Чиброва.

Работы по расширению девятикилометрового участка начались в 2022 году и должны завершиться в 2025 году. По окончании работ пропускная способность участка возрастет до 37 тыс. автомобилей в сутки.

Анастасия Назарова