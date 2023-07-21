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Главного дирижера казанского оркестра La Primavera наградили орденом Дружбы

Главного дирижера казанского камерного оркестра La Primavera Рустема Абязова наградили орденом Дружбы. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Данный орден был присужден господину Абязову «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства», а также за «многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Кроме того, указом президента орденом Дружбы был награжден глава СПХ «имени Вахитова» Нафик Хусаинов. Ему присудили награду «за заслуги в области сельского хозяйства и за многолетнюю добросовестную работу».

"Ъ-Казань"

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