Главного дирижера казанского оркестра La Primavera наградили орденом Дружбы

Главного дирижера казанского камерного оркестра La Primavera Рустема Абязова наградили орденом Дружбы. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Данный орден был присужден господину Абязову «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства», а также за «многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Кроме того, указом президента орденом Дружбы был награжден глава СПХ «имени Вахитова» Нафик Хусаинов. Ему присудили награду «за заслуги в области сельского хозяйства и за многолетнюю добросовестную работу».

"Ъ-Казань"