Режим ЧС введен в одном из районов Бурятии после ливня с градом, повредившего инфраструктуру

На территории села Алцак Джидинского района Бурятии введен режим ЧС после сильного ливня с градом, который повредил ряд строений и инфраструктурных сооружений. В частности, как сообщило республиканское агентство ГОС и ЧС, из-за резкого повышения воды в реке Алцак бала размыта дорога местного значения между населенными пунктами Армак и Алцак.

«В результате выпавшего града пострадали надворные постройки, овощные культуры на приусадебных участках, а также сельскохозяйственные посевы. В пострадавших населенных пунктах произошло автоматическое отключение электричества. По предварительной информации, пострадавших нет»,— уточняется в сообщении.

В ведомстве добавляют, что на пострадавших от стихии территориях «работает комиссия по оценке ущерба», начаты работы «по восстановлению дорожного сообщения между населенными пунктами Армак—Алцак».

Влад Никифоров, Иркутск