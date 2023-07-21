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Мошенники похитили у нижегородцев 1 млн рублей под предлогом заработка

Жители Нижнего Новгороде за сутки перевели мошенникам более 1 млн руб., надеясь заработать на инвестициях. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Самую крупную сумму мошенники похитили у 81-летнего нижегородца. Тот перевел им 790 тыс. руб. под предлогом заработка на купле-продаже акций. Еще 243 тыс. руб. неизвестным перевела 42-летняя жительница Канавинского района – ее также обманули, пообещал высокий доход на инвестициях. 31-летняя нижегородка перевела злоумышленникам 92,6 тыс. руб., желая заработать в крупной компании.

Полиция расследует уголовные по ст. 158 УК РФ («Кража») и ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Нижегородцев просят быть бдительными и не переводить деньги неизвестным людям. По данным МВД, ежемесячно в регионе мошенники похищают 160 млн руб.

Анастасия Еремина

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