Оборот розничной торговли в Ростовской области в июне-мае составил 565 млрд рублей

По обороту розничной торговли Ростовская область в пятерке лидеров России. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев на встрече с представителями торговой сферы по случаю их профессионального праздника.

По данным руководителя региона, в период июнь-май 2023 года оборот розничной торговли в Ростовской области составил 565 млрд руб. По итогам прошлого года на Дону было продано товаров на сумму более 1,3 трлн руб.

Василий Голубев также сообщил, что за три минувших года инвестиции в развитие потребительского рынка Ростовской области составили порядка 48 млрд рублей.

Сергей Иванов