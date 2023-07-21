Аукционы на право пользования недрами в Удмуртии перешли в онлайн-формат

Минприроды Удмуртии перешло на проведение аукционов на право пользования недрами в онлайн-формате. Как сообщает пресс-служба ведомства, уже прошли два онлайн-аукциона, в результате которых в бюджет поступят 7 млн руб. Компании получили права на разработку известняка в Кизнерском районе и глины в Завьяловском районе. Полезные ископаемые пойдут на производство кирпича, дорожной одежды и других материалов для строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Раньше компании, желающие получить участок недр местного значения в свое пользование, были вынуждены съезжаться со всей республики, тратить свое время и средства, проходить через устаревший процесс "с молоточком" и ненужными бумагами. Теперь, после перевода аукционов на специальную электронную площадку, необходимость таких затратных и неэкологичных действий полностью пропала. Это прозрачный, современный инструмент, который позволяет создать справедливую конкуренцию в сфере недропользования»,— рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов.

Напомним, последние пять лет посредством электронных торгов Удмуртия реализует древесину. Отмечается, что такой формат позволил увеличить объемы годового оборота в 7 раз. Удмуртия лидирует по объемам продажи вторсырья в ПФО на электронной торговой площадке, созданной при поддержке Российского экологического оператора.

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