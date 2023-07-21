Актер Вячеслав Голубков умер в Петербурге

Советский и российский актер театра и кино Вячеслав Голубков умер в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни. Об этом сообщили в социальных сетях Новомосковского театра драмы.

«Похороны состоятся в Санкт-Петербурге. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и почитателям артиста, всем, кто его помнил и знал»,— говорится в сообщении. О дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Вячеслав Голубков служил в Новомосковском драмтеатре с 1977 по 2018 годы. Он сыграл более 100 ролей на сцене этого театра. После ухода оттуда он переехал в Петербург. Господин Голубков известен по картине Геннадия Полоки «Республика ШКИД».

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