Экс-гендиректор ГНС попросил Бастрыкина возбудить уголовное дело против следователя

Экс-гендиректор «Газпром нефтехим Салават» (ГНС) Айрат Каримов обратился генпрокурору РФ Игорю Краснову и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с жалобой на «незаконные действия следователя по особо важным делам ГСУ МВД по РБ Айжан Токушевой», сообщил «Ъ-Уфа» его адвокат Рамиль Гизатуллин. Также господин Каримов в своем обращении к председателю СК РФ Александру Бастрыкину просит возбудить против следователя уголовное дело.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», МВД по Башкирии возбудило уголовное дело о краже в особо крупном размере по факту пропажи с банковских счетов Айрата Каримова 48,5 млн руб. Деньги, по словам его адвоката, выводились с 15 мая по 12 июня, когда бывший гендиректор находился под домашним арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. По версии следствия, он совершил сделки по отчуждению 12 гостевых домов на территории бывшей базы отдыха «Белый олень», ранее принадлежащей ГНС.

В своих заявлениях Айрат Каримов просит защитить его от незаконного, на его взгляд, уголовного преследования. По его словам, к уголовной ответственности был привлечен только он сам, хотя решение о реализации объектов принималось комиссионно и при непосредственном одобрении и контроле ПАО «Газпром» и ООО «Газпром переработка» (учредитель ГНС). Также, указывает заявитель, ни сам учредитель, ни ГНС не обращались в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела и причинении им ущерба.

Айрат Каримов также утверждает, что Айжан Токушева скрыла от своего руководства и прокуратуры свое знакомство с начальником службы корпоративной защиты ГНС Радиком Абсалямовым, который был признан представителем потерпевшего, что «является обстоятельством, исключающим ее участие в производстве по уголовному делу».

Венера Хисамова

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