Глава Забайкалья предложил создать словарь регионализмов с «мояточкой» и «бравеньким»

Глава Забайкалья Александр Осипов предложил создать словарь регионализмов под названием «Азбука Забайкалья». Он объяснил это необходимостью сохранения местного наречия, «уникального культурного кода».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Осипов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Осипов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Каждые выходные я выезжаю в районы края, общаясь с людьми, убеждаюсь в том, что у нас уникальный язык, много разных и интересных слов встречается. Даже наши земляки в других городах, например в Санкт-Петербурге, используют забайкальские "ты мояточка", "бравенький", "чаевать". Хотя уже давно живут не в Забайкалье»,— написал Александр Осипов в своем Telegam-канале.

Глава Забайкалья также сообщил, что в настоящее время находится в зоне СВО, где «земляков можно узнать по говору».

Влад Никифоров, Иркутск