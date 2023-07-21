Глава Забайкалья предложил создать словарь регионализмов с «мояточкой» и «бравеньким»

Глава Забайкалья Александр Осипов предложил создать словарь регионализмов под названием «Азбука Забайкалья». Он объяснил это необходимостью сохранения местного наречия, «уникального культурного кода».
Александр Осипов
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Каждые выходные я выезжаю в районы края, общаясь с людьми, убеждаюсь в том, что у нас уникальный язык, много разных и интересных слов встречается. Даже наши земляки в других городах, например в Санкт-Петербурге, используют забайкальские "ты мояточка", "бравенький", "чаевать". Хотя уже давно живут не в Забайкалье»,— написал Александр Осипов в своем Telegam-канале.
Глава Забайкалья также сообщил, что в настоящее время находится в зоне СВО, где «земляков можно узнать по говору».