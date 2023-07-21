В Татарстане пенсионер из Самары предстанет перед судом за смертельное ДТП

В Татарстане Алькеевский райсуд рассмотрит уголовное дело против 75-летнего жителя Самары. Его обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека по неосторожности (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Трагедия произошла осенью прошлого года. Осужденный ехал за рулем Hyundai Creta по трассе Алексеевское — Высокий Колок, там он потерял управление, вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной Kia Rio. В результате 66-летняя пассажирка последнего автомобиля погибла на месте.

Вину мужчина признал.

"Ъ-Казань"