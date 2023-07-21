Врио губернатор Омской области объяснил принцип формирования списка своих кандидатов в сенаторы

Ври губернатора Омской области Виталий Хоценко объяснил в интервью РИА «Новости», почему не включил Елену Мизулину в перечень своих кандидатов на пост члена Совета федерации. По его словам, свою роль в этом сыграло происхождение действующего сенатора от исполнительной власти региона.

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«Решили сосредоточиться больше на социальных работниках и тех, кто родился, вырос и сегодня трудится, и продолжает трудиться в Омске»,- сказал господин Хоценко, который баллотируется на пост губернатора от регионального отделения «Единой России» (РО ЕР).

Елена Мизулина представляет Омскую область в Совете федерации с 2015 года. Ранее, в 2007 и 2011 годах, она избиралась в Госдуму РФ по партсписку «Справедливой России» от омской региональной группы.

В число кандидатов в сенаторы Виталий Хоценко включил уроженца Омской области, заместителя главы федеральной территории Сириус Ивана Евстифеева, главврача Клинического медико-хирургического центра, секретаря РО ЕР Вадима Бережного и школьного учителя Юлию Чехлову.

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Валерий Лавский