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Главу челябинской компании осудили за контрабанду нефтепродуктов на 73 млн рублей

Троицкий районный суд вынес приговор по уголовному делу директора челябинской компании, обвиняемого в контрабанде за границу стратегически важных ресурсов. Ему назначено 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Об этом сообщают в суде.

Установлено, что руководитель организации в 2017 году приобрел в РФ нефтепродукты. Для их перевозки за границу он изменил в товаросопроводительных документах сведения о качественных характеристиках масел. Таким образом он незаконно переместил в Армению нефтепродукты на сумму более 26 млн руб. По такой же схеме в 2018–2020 годы руководитель компании перевез в Казахстан такую продукцию на сумму свыше 47 млн руб. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

На суде обвиняемый признал вину.

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