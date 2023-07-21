Суд по иску прокурора обязал УУНТ отремонтировать здание авиатехникума в Уфе

Кировский районный суд Уфы обязал Уфимский университет науки и технологий (УУНТ) до конца года отремонтировать кровлю, кабинеты и спортзал Уфимского авиатехникума. С соответствующим иском выступил прокурор Советского района Уфы.

Как следует из материалов дела, заявление в суд было инициировано после коллективного обращения в прокуратуру преподавателей и студентов техникума, сообщивших об антисанитарном состоянии помещений здания. Проверка подтвердила нарушение санитарно-эпидемиологический норм. Были обнаружены многочисленные следы протекания кровли на потолках нескольких учебных кабинетов, в спортзале, учебно-производственной мастерской и в коридоре второго этажа. В кабинетах и спортзале также зафиксировали дефекты потолочного покрытия, участки с признаками поражения грибком, отсыревшие и отклеивающиеся плитки.

Также проверяющие выявили дефекты напольных покрытий: в одном из кабинетов линолеум местами был порван, в спортивном зале деревянные полы были сырыми «с признаками гнилости» и местами проваливались. Кроме того, стекла здания были с трещинами и «иными нарушениями целостности», а между рамами скопилась грязь и пыль.

Прокурор просил суд обязать Уфимский университет науки и технологий, в безвозмездном пользовании у которого находится здание по улице Ленина, 61, провести в нем ремонт.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования признал и не возражал против удовлетворения. Представители Министерства образования РФ, привлеченного соответчиком по делу, на заседание не явились. Представители участвовавшего в разбирательстве в качестве третьего лица минземимущества Башкирии также не приняли участие в разбирательстве.

Здание техникума было построено в 1909 году, открыто — в 1912 году. Первоначально в нем располагалось Коммерческое училище.

УУНТ создан в 2022 в результате слияния Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного технического университета. Инициаторами объединения вузов выступили власти Башкирии. Отмечалось, что оно позволит получить дополнительное федеральное финансирование и повысит качество высшего образования в республике.

В конце прошлого года правительство Башкирии заключило концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию в Уфе межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ с федеральной девелоперской группой «Эталон» (входит в АФК «Система»). Стоимость строительства составит 26,9 млрд руб. Первую очередь планируется сдать в конце 2023 года, полностью завершить проект — в 2026 году.

Наталья Балыкова

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