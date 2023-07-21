Астраханский суд наказал муниципальное предприятие за ущерб почве

Муниципальное предприятие «Оранжерейнинское КЭП» признано ответственным за загрязнение почве. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям.

По результатам выездного обследования в селе Оранжереи Икрянинского района специалисты ведомства зафиксировали аварийный прорыв канализационной трубы и излив сточной воды на почву.

Площадь загрязнения в Росприроднадзоре оценили в 3,1 тыс. квадратных метров.

Лабораторные исследования проб почвы показали превышение таких показателей, как АПАВ и хлорид-ионы.

В надзорном ведомстве предложили возместить ущерб в добровольном порядке, а за истечением срока обратились в суд, который взыскал с МУПа 6 млн руб.

Никита Маркелов

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