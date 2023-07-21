Сельским учителям включат период участия в СВО в пятилетний срок отработки для получения 1 млн рублей

Для сельских учителей, участвующих в конкурсе на единовременные компенсационные выплаты, срок службы по мобилизации или по контракту для участия в СВО будет включен в период пятилетнего срока, который они должны отработать для получения единовременных компенсационных выплат. Соответствующее постановление правительства Башкирии опубликовано на портале правовой информации. В прежней редакции документа было указано, что в пятилетний срок отработки входит период отпуска по уходу за ребенком, срок прохождения военной службы по призыву или заменяющей ее альтернативной гражданской службы.

Речь идет об учителях, прибывших или переехавших на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки либо города с населением до 50 тыс. человек по программе «Земский учитель».

Программа «Земский учитель» предполагает предоставление единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн руб. учителям-победителям конкурса, которые устроились в школы и отработают там в течение пяти лет. При этом учебная нагрузка должна быть не менее 18 часов в неделю.

Майя Иванова

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