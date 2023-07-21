В воронежском селе объявили карантин по бешенству

Карантин в связи с бешенством животных введет в Воронежской области в селе Александровка Павловского района. Постановление об этом опубликовано официальном интернет-портале правовой информации.

«Неблагополучным» по бешенству признан весь населенный пункт. Как сообщается в постановлении, «эпизоотическим очагом» считается территория личного подсобного хозяйства на улице Советской.

В очаге, согласно постановлению властей, запрещено присутствие посторонних лиц, за исключением сотрудников ветеринарной службы и работников, участвующих в «ликвидации очага». Также на этой территории на время карантина запрещается лечение, ввоз и вывоз больных животных, отправка их на убой, а также снятие шкур.

В самом поселке вводится ограничение на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со «скоплением животных».

Сергей Калашников

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