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«Авито»: продажи иномарок с пробегом выросли на 42% в Нижегородской области

Во втором квартале в Нижегородской области продажи подержанных иномарок выросли на 41,8% (в штуках), по данным сервиса «Авито». Средняя стоимость такого автомобиля составила 670 тыс. руб. Это ниже средней по стране (800 тыс. руб.).

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Нижегородской области доля иномарок в общем объеме продаж автомобилей с пробегом составила 72,9%. Самыми продаваемыми моделями стали Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris, Chevrolet Niva и Renault Logan.

«Во втором квартале продажи иномарок продолжают постепенно расти. Одним из факторов роста продаж является ввоз авто из-за рубежа, позволяющий удовлетворить спрос покупателей»,— отмечают эксперты «Авито».

Анастасия Еремина

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