«Авито»: продажи иномарок с пробегом выросли на 42% в Нижегородской области

Во втором квартале в Нижегородской области продажи подержанных иномарок выросли на 41,8% (в штуках), по данным сервиса «Авито». Средняя стоимость такого автомобиля составила 670 тыс. руб. Это ниже средней по стране (800 тыс. руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Нижегородской области доля иномарок в общем объеме продаж автомобилей с пробегом составила 72,9%. Самыми продаваемыми моделями стали Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris, Chevrolet Niva и Renault Logan.

«Во втором квартале продажи иномарок продолжают постепенно расти. Одним из факторов роста продаж является ввоз авто из-за рубежа, позволяющий удовлетворить спрос покупателей»,— отмечают эксперты «Авито».

Анастасия Еремина