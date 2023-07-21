ЮУрГУ будет сотрудничать с фондом «Защитники Отечества»

Южно-Уральский государственный университет подписал соглашение о сотрудничестве с региональным отделением фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Стороны намерены совместно организовывать и проводить патриотические мероприятия, рассказал ректор ЮУрГУ Александр Вагнер в своем telegram-канале.

«Считаю, что сотрудничество нашего университета с фондом “Защитники Отечества” откроет для нас новые возможности! ЮУрГУ уже ведет активную работу: собирает гуманитарную помощь для участников СВО. Совсем недавно к нам подал документы военнослужащий, получивший высокие государственные награды за проявленное мужество в зоне СВО»,— отметил Александр Вагнер.

Госфонд «Защитники отечества» оказывают организационную и юридическую помощь военнослужащим и ветеранам, в том числе участникам специальной военной операции.

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