США ввели санкции против шести организаций из Башкирии

Министерство финансов США ввело санкции в отношении шести предприятий из Башкирии, сообщается на сайте минфина. Под ограничительные меры попали АО научно-производственное предприятие «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных данных» из Октябрьского, ишимбайское АО «Машиностроительная компания "Витязь"» (входит в состав АО «НПК «Уралвагонзавод” Госкорпорации «Ростех»). Также две компании, принадлежащие предпринимателям Ильшату Усманову, Айдару Тагирову и Эльвиру Рахматуллину: ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов» и стерлитамакское ООО «КНТ-КАТ», кроме того ООО «Стерлитамакский завод катализаторов» (учредителями являются также Эльвир Рахматуллин и Радик Садретдинов) и стерлитамакское ООО «РН-КАТ» (производит катализаторы гидрогенизационных процессов), принадлежащее АНК «Башнефть» и «КНТ-КАТ».

Как указывается на сайте Минфина США, активы этих компаний в случае их обнаружения будут заблокированы.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте