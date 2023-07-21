Займы до зарплаты жители Удмуртии в июне брали в среднем на сумму 8,4 тысячи рублей

Средний размер микрозайма «до зарплаты» (до 30 тыс. руб.) в Удмуртии в июне составил 8 379 руб. Именно такую сумму брали в микрофинансовых организациях региона в прошлом месяце, сообщает НБКИ. По сравнению с маем она увеличилась на 2,8%. По средней сумме микрозайма Удмуртия находится на 28 месте среди регионов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В целом по стране, по данным 3 тыс. микрофинансовых институтов, передающих информацию в НБКИ, средний размер микрозайма в июне составил 9,19 тыс. рублей. В сравнении с майскими показателями он почти не изменился.

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