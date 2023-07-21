В Сочи турист с игрушечным пистолетом устроил дорожный конфликт

В Сочи между двумя водителями на улице Вишневой произошел конфликт, в ходе которого приезжий мужчина угрожал оппоненту игрушечным пистолетом. В пресс-службе УВД курорта сообщили, что о происшествии в правоохранительные органы сообщил очевидец.
Фото: пресс-служба УВД по городу Сочи
По данным ведомства, 29-летнего злоумышленника задержали. То, что оружие ненастоящее, правоохранители выяснили в местном отделении полиции, куда доставили задержанного.
По факту происшествия проводится проверка.
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