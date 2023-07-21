Направлено в суд уголовное дело санитарки в Кузбассе, обвиняемой в смерти ребенка по неосторожности

Прокуратура города Ленинск-Кузнецкий в Кузбассе утвердила обвинительное заключение в отношении 45-летней санитарки детского туберкулезного санатория в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, обвиняемая в мае, нарушив должностную инструкцию, не сопроводила 2-летнюю пациентку в туалет, оставив ее там без присмотра. При этом обвиняемой было известно, что в помещении располагается бак с дезинфицирующим раствором. Девочку без признаков жизни через некоторое время обнаружили в этом баке.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая признала свою вину. За совершенное преступление ей грозит до 3-х лет лишения свободы. Дело направлено на рассмотрение Ленинск-Кузнецкого городского суда.

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Игорь Лавренков, Кемерово