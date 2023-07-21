В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается разрешить самозанятым выставлять на продажу на торговых площадках товары не своего производства (сейчас они могут продавать только товары, произведенные лично). Из текста пояснительной записки следует, что цель закона — расширение потока товаров, поступающих по так называемому параллельному импорту. Авторы документа отмечают, что в условиях внешних ограничений такое решение позволит обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и стабилизировать цены на них. Инициативу комментирует сопредседатель кубанского отделения «Опоры России», эксперт комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Мурат Дударев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурат Дударев

Фото: предоставлено автором Мурат Дударев

Фото: предоставлено автором

«Что касается параллельного импорта, его надо развивать. Что касается маркетплейсов, для них это будет только плюс, потому что на них придут самозанятые. Однако здесь возникает вопрос другого плана. В чем тогда будет смысл понятия "самозанятый".

Если им разрешат заниматься перекупкой, то практически ничем от индивидуальных предпринимателей они отличаться не будут, кроме преференций, которые им будет давать их особый налоговый статус. Мы и сейчас видим случаи, когда некоторые предприниматели прекращают свой статус и регистрируются в качестве самозанятых.

Думаю, если такой закон будет принят, это повлечет отток налоговых поступлений в бюджет и в Пенсионный фонд. Они явно станут меньше. Если правительство посчитает, что развитие параллельного импорта приоритетнее налоговых поступлений, это один вопрос. Но, по-моему, в современных условиях страна нуждается в налоговых поступлениях. На мой взгляд, правильнее было бы давать льготы тем, кто занимается параллельным импортом, в том числе и на маркетплейсах.

В противном случае просто будет размываться граница между предпринимателями и самозанятыми. Первоначальный смысл, который федеральный законодатель вкладывал в термин "самозанятый", будет утрачиваться. Получается, что под самозанятым в таком случае будет пониматься не тот, кто занимается собственным производством, лично оказывает услуги, а просто начинающий предприниматель. Единственной разницей между статусами будет только уровень максимального дохода с барьером 2,4 млн руб.».

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