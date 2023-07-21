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В Самаре ограничат движение транспорта из-за ремонта теплотрасс

В Самаре приостановят движение транспорта на ряде участков. Мера связана с перекладкой теплотрасс. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с 9:00 21 июля до 5:00 (MSK+1) 24 июля движение ограничат по ул. Каховской от ул. Вольской до проспекта Юных Пионеров. В этот же период будет перекрыто движение по Ремесленному переулку от ул. Каховской до пр. Кирова. С 9:00 24 июля до 5:00 (MSK+1) 28 июля – по пр. Карла Маркса, в районе дома № 495Б. С 20:00 21 июля до 5:00 (MSK+1) 25 июля – по ул. Советской Армии от ул. Гагарина до ул. Мориса Тореза.

В период ремонта движение общественного транспорта будет организовано по скорректированной схеме.

Ани Айвазян

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