ФСБ задержала тюменского контрабандиста, вывозившего древесину в Казахстан

Силовики задержали 47-летнего жителя Тюмени, подозреваемого в контрабанде лесоматериалов в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Канал сбыта древесины выявили сотрудники ФСБ, транспортной прокуратуры и таможенной службы.

Заместитель начальника Тюменской таможни Сергей Боровинский рассказал, что по поддельным документам задержанный вывез через границу 1,45 кб. м древесины на 7 млн руб. Лесоматериалы поставлялись в адрес семи казахстанских предпринимателей.

В отношении тюменца возбуждено семь уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Материалы в Тюменский следственный отдел на транспорте Центрального МСУТ СК России.

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