Возгорание подсолнечного масла привело к пожару в высотке в Ижевске

В Ижевске на проспекте Калашникова около 23:00 20 июля произошел пожар в квартире на 15-м этаже. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, на момент прибытия пожарных возгорание ликвидировали хозяева квартиры подручным средствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Огнем были повреждены мебель и внутренняя отделка квартиры. Площадь пожара составила 30 кв.м. По предварительным данным он произошел из-за возгорания подсолнечного масла. В результате травмы получили два человека: мужчина 1982 года рождения госпитализирован в ожоговое отделение, 13-летний мальчик отпущен на амбулаторное лечение.