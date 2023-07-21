На заводе «Трубодеталь» открыли музей

На территории завода «ОМК Трубодатель» в поселке Новосинеглазово (Челябинск) открыли музей «История в деталях», посвященный работе предприятия. Как сообщают в пресс-службе Объединенной металлургической компании, посетителями экспозиции станут школьники, студенты технических факультетов и ветераны завода.

Музей рассказывает о 75-летней истории предприятия и о том, как оно работает сегодня. «Экспозиция состоит из трех пространств, которые иллюстрируют прошлое, настоящее и будущее завода. В перспективе в музее появится также небольшой производственный цех, где посетители смогут увидеть в действии инновационные технологии завода»,- говорится в сообщении ОМК.