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Женщина погибла при пожаре в Селтах

В Удмуртии в результате пожара в двухквартирном деревянном доме погибла женщина. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республики, возгорание произошло около 22:00 20 июля в селе Селты на ул. Береговой. На момент прибытия пожарных горели кровля и веранда.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В результате огнем уничтожена веранда на 18 кв.м., кровля, внутренняя отделка одной квартиры на 36 кв.м. Также повреждения получила кровля и внутренняя отделка второй квартиры. На месте пожара на полу веранды обнаружили погибшую женщину.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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