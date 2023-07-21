Женщина погибла при пожаре в Селтах

В Удмуртии в результате пожара в двухквартирном деревянном доме погибла женщина. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республики, возгорание произошло около 22:00 20 июля в селе Селты на ул. Береговой. На момент прибытия пожарных горели кровля и веранда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В результате огнем уничтожена веранда на 18 кв.м., кровля, внутренняя отделка одной квартиры на 36 кв.м. Также повреждения получила кровля и внутренняя отделка второй квартиры. На месте пожара на полу веранды обнаружили погибшую женщину.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.