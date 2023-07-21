Модульный универсальный спортзал начали строить в Ижевске

В Ижевске рядом со школой №51 в пос. Машиностроителей начали возводить модульный универсальный спортивный зал. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, подобный проект в столице Удмуртии реализуется впервые. Подрядчиком выступает АО «Республиканская строительная компания». В настоящее время ведется обустройство фундамента. На работы, включая подведение инженерных коммуникаций, благоустройство территории и уличное освещение, из муниципального бюджета выделено 60,9 млн руб.

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На 95 млн руб. по федеральному проекту «Бизнес-Спринт» закупили комплект модульного спортзала и современное спортивно-технологическое оборудование. В спорткомплексе будут универсальный спортзал для игровых видов спорта, две раздевалки, административное помещение, медкабинет, гардероб и т.д.

В отличии от обычных строений в модульном спортзале стены и кровля состоят из сэндвич-панелей, которые крепятся на металлический каркас, а внутренние помещения поставляются готовым модулем, их надо только собрать.

Новый спортзал станет первым спортивным объектом в пос. Машиностроителей. Завершить его строительство планируется до 30 сентября 2023 года.

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