Новый терминал в казанском аэропорту построят к 2026 году

Новый пассажирский терминал в казанском аэропорту планируют построить к 2026 году. Об этом сообщает ТАCC со ссылкой на первого замгендиректора организации Дмитрия Алиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

«Сейчас идет активная стадия проектирования. Мы хотим в 2023 году его закончить и 2024–2025 годы уже посвятить именно строительно-монтажным работам. Я думаю, что к 2026 году должен, если ничего не случится»,— отметил господин Алиев.

По его данным, новый терминал будет пропускать порядка 3 тыс. человек в час.