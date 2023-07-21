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Новый терминал в казанском аэропорту построят к 2026 году

Новый пассажирский терминал в казанском аэропорту планируют построить к 2026 году. Об этом сообщает ТАCC со ссылкой на первого замгендиректора организации Дмитрия Алиева.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

«Сейчас идет активная стадия проектирования. Мы хотим в 2023 году его закончить и 2024–2025 годы уже посвятить именно строительно-монтажным работам. Я думаю, что к 2026 году должен, если ничего не случится»,— отметил господин Алиев.

По его данным, новый терминал будет пропускать порядка 3 тыс. человек в час.

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